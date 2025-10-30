Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verurteilter Dieb radelt über die Autobahn, dann wird er festgenommen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Am Mittwochabend staunten die in der Görlitzer Autobahnkontrollstelle eingesetzten Bundespolizisten nicht schlecht. Eine Stunde vor Mitternacht entdeckten sie einen Radfahrer, der bereits die Grenzbrücke hinter sich gelassen hatte und nun über die Schwerlastspur versuchte, am Kontrollposten vorbei auf den Rastplatz An der Neiße zu gelangen. Die Beamten hielten den Pedalritter natürlich an und verlangten dessen Ausweis. Daraufhin erklärte der Mann, er sei polnischer Bürger, wäre 38 Jahre alt und einen Ausweis habe er keinen.

Die anschließende Überprüfung der gemachten Angaben brachte ans Licht, dass ihm einerseits die Ausländerbehörde des Landkreises Görlitz Anfang 2017 das Recht auf Einreise- und Aufenthalt entzogen hatte, er andererseits von der Staatsanwaltschaft Görlitz seit Mai 2021 per Haftbefehl gesucht wird.

Was das Einreiseverbot betrifft, ist dieses wegen verschiedener Straftaten - so auch Diebstahl - erlassen worden. Mit Blick auf das Verbot darf der 38-Jährige grundsätzlich bis Anfang 2028 gar nicht ins Bundesgebiet einreisen. Was ihn dennoch veranlasste, gestern nach Deutschland zu kommen, lässt sich wohl nur erahnen. In seinem Gepäck wurden eine Sturmhaube, eine Taschenlampe, ein Brecheisen und ein Akkutrennschleifer gefunden. Mit den Dingen kann er nun allerdings nichts mehr anfangen, denn sie wurden sichergestellt. Sichergestellt wurde auch der Drahtesel. Schließlich war dieser vor ungefähr einem Jahr in Görlitz entwendet worden.

Abgesehen davon, dass ihm das Diebeswerkzeug weggenommen wurde, hätte er ohnehin keine Gelegenheit, es in den nächsten Wochen zu verwenden. Auf der Grundlage des Haftbefehls ging es später mit ihm direkt in eine Justizvollzugsanstalt. Im Übrigen war der vorliegende Vollstreckungshaftbefehl erlassen worden, weil das Amtsgericht Görlitz den damaligen Beschuldigten wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilt hatte.

