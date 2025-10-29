Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ehemaliger Schleuser scheitert in Podrosche an der Einreisekontrolle

Gemeinde Krauschwitz, LKR Görlitz (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) einen ukrainischen Staatsangehörigen (27). Bei dem anschließenden Abgleich seiner Personalien mit den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass die Ausländerbehörde des Landkreises Görlitz ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den 27-Jährigen erlassen hatte. Das Verbot ist auf eine Festnahme im Sommer 2022 zurückzuführen. Kollegen der Bundespolizeiinspektion Ebersbach hatten den Mann beim Schleusen ertappt. Letztlich brachte ihn dann mehrere erwiesene Schleusungen bis November 2023 hinter Gitter. Offenbar war an dem Ukrainer aber vorbeigegangen, dass ihm mit der Entlassung aus dem Gefängnis für drei Jahre die Einreise in die Bundesrepublik verboten ist. Insofern wurde er gestern nach Polen zurückgewiesen. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise angezeigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell