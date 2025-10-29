PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Ehemaliger Schleuser scheitert in Podrosche an der Einreisekontrolle

Gemeinde Krauschwitz, LKR Görlitz (ots)

Am Dienstagnachmittag kontrollierten Bundespolizisten am Grenzübergang in Podrosche (Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz) einen ukrainischen Staatsangehörigen (27). Bei dem anschließenden Abgleich seiner Personalien mit den polizeilichen Auskunftssystemen stellte sich heraus, dass die Ausländerbehörde des Landkreises Görlitz ein Einreise- und Aufenthaltsverbot gegen den 27-Jährigen erlassen hatte. Das Verbot ist auf eine Festnahme im Sommer 2022 zurückzuführen. Kollegen der Bundespolizeiinspektion Ebersbach hatten den Mann beim Schleusen ertappt. Letztlich brachte ihn dann mehrere erwiesene Schleusungen bis November 2023 hinter Gitter. Offenbar war an dem Ukrainer aber vorbeigegangen, dass ihm mit der Entlassung aus dem Gefängnis für drei Jahre die Einreise in die Bundesrepublik verboten ist. Insofern wurde er gestern nach Polen zurückgewiesen. Außerdem wurde er wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

  • 29.10.2025 – 09:36

    BPOLI LUD: Fahrerlaubnis Fehlanzeige, dafür Cannabis im Kofferraum

    Görlitz (ots) - Vor fast genau zehn Jahren wurde einem heute 41 Jahre alten Mann aus dem Kyffhäuserkreis in Thüringen die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass eine Neigung zur Rauschgiftsucht einer der Gründe für die damalige behördliche Entscheidung gewesen ist. Die fehlende Fahrerlaubnis hielt den Mann jedoch nicht davon ab, ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 10:49

    BPOLI LUD: Grenzkontrolle deckt Haftbefehl auf

    Görlitz, BAB 4 (ots) - Als am Montagabend ein slowakischer Staatsangehöriger über die Autobahn bei Görlitz nach Deutschland einreisen wollte, deckten Bundespolizisten im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle auch in seinem Fall einen Haftbefehl auf. Den inzwischen 31 Jahre alten Mann hatte das Amtsgericht Ingolstadt im Sommer 2024 wegen Diebstahls verurteilt und einen Strafbefehl erlassen. Die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 14:55

    BPOLI LUD: Verurteilter Verkehrssünder muss ins Gefängnis

    Görlitz (ots) - Am Samstagvormittag nahmen Bundespolizisten einen polnischen Mann (26) fest, als dieser über die Stadtbrücke von Zgorzelec (PL) nach Görlitz lief. Die Festnahme ist das Ergebnis einer Fahndungsüberprüfung, bei der zwei wenige Wochen alte Fahndungsnotizen bemerkt wurden. Bei den Fahndungsnotizen handelt es sich um Vollstreckungshaftbefehle, welche ...

    mehr
