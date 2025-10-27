PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Verurteilter Verkehrssünder muss ins Gefängnis

Görlitz (ots)

Am Samstagvormittag nahmen Bundespolizisten einen polnischen Mann (26) fest, als dieser über die Stadtbrücke von Zgorzelec (PL) nach Görlitz lief. Die Festnahme ist das Ergebnis einer Fahndungsüberprüfung, bei der zwei wenige Wochen alte Fahndungsnotizen bemerkt wurden. Bei den Fahndungsnotizen handelt es sich um Vollstreckungshaftbefehle, welche die Staatsanwaltschaft Augsburg an ein und dem gleichen Tag Anfang August dieses Jahres ausgestellt hatte.

Die Haftbefehle waren beide zustande gekommen, weil der 26-Jährige weder auf einen Strafbefehl des Amtsgericht Augsburg aus dem Februar 2022 (Fahren ohne Fahrerlaubnis), noch auf ein weiteres Urteil des gleichen Gerichts aus dem Juni 2023 (Trunkenheit im Verkehr) reagierte. Im ersten Fall hätte er schließlich 840,00 Euro, im zweiten Fall 4.345,00 Eu-ro Geldstrafe zahlen müssen.

Auch am Tag der Festnahme fehlten dem Verurteilten die mittlerweile aufgelaufenen 5.185,00 Euro. So blieb ihm nichts weiter übrig, als sich mehr oder weniger freiwillig von den Beamten ins Gefängnis bringen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell

