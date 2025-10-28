PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Grenzkontrolle deckt Haftbefehl auf

Görlitz, BAB 4 (ots)

Als am Montagabend ein slowakischer Staatsangehöriger über die Autobahn bei Görlitz nach Deutschland einreisen wollte, deckten Bundespolizisten im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrolle auch in seinem Fall einen Haftbefehl auf.

Den inzwischen 31 Jahre alten Mann hatte das Amtsgericht Ingolstadt im Sommer 2024 wegen Diebstahls verurteilt und einen Strafbefehl erlassen. Die dabei angeordnete Zahlung einer Geldstrafe blieb jedoch aus. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt Anfang dieses Jahres einen Vollstreckungshaftbefehl aus. Auf dessen Grundlage wurde der Verurteilte dann gestern vor die Wahl gestellt: bezahlen oder die nächsten Tage hinter Gitter verbringen. Er entschied sich gegen den ersatzweisen Freiheitsentzug, überwies mit seiner Geldkarte insgesamt 464,50 Euro, dann setzte er seine Reise fort.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

