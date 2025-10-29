PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fahrerlaubnis Fehlanzeige, dafür Cannabis im Kofferraum

Görlitz (ots)

Vor fast genau zehn Jahren wurde einem heute 41 Jahre alten Mann aus dem Kyffhäuserkreis in Thüringen die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen. Aus den Unterlagen geht hervor, dass eine Neigung zur Rauschgiftsucht einer der Gründe für die damalige behördliche Entscheidung gewesen ist.

Die fehlende Fahrerlaubnis hielt den Mann jedoch nicht davon ab, gestern Abend als Fahrer eines Audi A6 über den Grenzübergang Hagenwerder (Görlitz) nach Deutschland einzureisen. Als er von der Bundespolizei angehalten und nach seinem Ausweis gefragt wurde, legte er einen abgelaufenen Reisepass vor. Die anschließende Überprüfung seiner Personalien brachte dann das Problem mit der Fahrerlaubnis ans Licht. Zur Frage des Führerscheins erklärte er, dass er einen Schein von Zypern habe, diesen aber im Moment nicht mitführe. Bei einem anschließenden Blick in den Kofferraum des Kombi entdeckten die Uniformierten schließlich Cannabisblüten mit einer Nettomasse von ca. 24 Gramm.

Während das Polizeirevier Görlitz die Ermittlungen zum Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis übernehmen wird, werden die Ermittlungen hinsichtlich des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz von der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf geführt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf
Pressesprecher
Michael Engler
Telefon: 0 35 81 - 3626-6110
E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

