POL-KN: (Wurmlingen, B 523
Lkr. Tuttlingen) Mazda kommt in Gegenverkehr: Drei Verletzte und 23.000 Euro Sachschaden (30.11.2025)
Wurmlingen (ots)
Drei Verletzte sowie etwa 23.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 523. Ein 25-jähriger Mann war gegen 14:30 Uhr mit seinem Mazda zwischen Eßlingen und Tuttlingen unterwegs. Hierbei kam das Auto aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Der Wagen streifte einen entgegenkommenden Audi eines 39-Jährigen und kollidierte im Anschluss mit der Leitplanke. Durch den Verkehrsunfall zog sich die 42-jährige Beifahrerin im Mazda schwere Verletzungen zu. Ein auf dem Rücksitz mitfahrendes 8-jähriges Kind wurde leicht verletzt. Rettungswagen brachten beide in ein örtliches Krankenhaus. Ein 6-jähriges Kind, das im Audi mitfuhr, zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu, musste aber nicht ärztlich behandelt werden. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
