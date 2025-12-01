Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Trunkenheit im Verkehr: Autofahrer mit über zwei Promille gestoppt (29.11.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Samstagabend hat die Polizei einen 37-jährigen Mann gestoppt, der deutlich alkoholisiert mit seinem Auto unterwegs war. Gegen 23:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen VW in der Sallancher Straße, bei dem sie schnell Anhaltspunkte für eine aktuelle Alkoholbeeinflussung feststellten. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 2,1 Promille. Daraufhin musste der 37-Jährige neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

