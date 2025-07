Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Auto

Heidelberg (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr fuhr ein 44-jähriger Fahrer einer Straßenbahn auf der Eppelheimer Straße in Richtung Eppelheim. An der Haltestelle Pfaffengrund/Marktstraße hielt der 44-Jährige an und ließ Fahrgäste aussteigen. Währenddessen bog ein 75-jähriger Peugeot-Fahrer vor der Straßenbahn nach links in die Marktstraße ab. Beim Losfahren bemerkte der 44-jährige Straßenbahnfahrer den Peugeot, welcher sich in diesem Moment direkt vor der Straßenbahn auf den Schienen befand. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der 44-Jährige die Straßenbahn nicht mehr stoppen und kollidierte mit dem Peugeot. Durch den Unfall verletzte sich der Peugeot-Fahrer leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell