Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw kommt von Fahrbahn ab - PM Nr. 3

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6080092 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6080220), ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 06:40 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem der 35-jährige Unfallverursacher mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, während sein 19-jähriger Beifahrer noch an der Unfallstelle verstarb.

Bisherigen Unfallermittlungen zufolge war der 35-jährige Mazda-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol und mit überhöhter Geschwindigkeit auf der K 4229 von Laudenbach in Richtung Heppenheim unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und das Auto schließlich in eine Scheune krachte. Außerdem wurde bekannt, dass beide Insassen des Fahrzeugs zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt waren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde neben dem Auto auch die für landwirtschaftliche Zwecke genutzte Halle stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 75.000 Euro.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Aufräumarbeiten wurde der Bereich voll gesperrt werden. Die Sperrung konnte nach Abschluss der Maßnahmen, gegen 12:30 Uhr, aufgehoben werden.

Die Unfallermittlungen des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiterhin an. Hierzu wurde durch die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Sachverständiger hinzugezogen und das Fahrzeug sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell