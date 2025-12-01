Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus in der Friedhofstraße (28.11.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Unbekannter ist am Freitag in den Abendstunden in ein Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße eingebrochen. Zwischen 17.25 Uhr und 23.20 Uhr verschaffte sich der Täter über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Wohnung, die er anschließend durchsuchte. Ob er dabei etwas entwendete, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Friedhofstraße beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwenningen zu melden.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren - für den Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Telefonnummer 07721 / 601-253.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell