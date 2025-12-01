POL-KN: (VS-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Wohnhaus in der Friedhofstraße (28.11.2025)
VS-Schwenningen (ots)
Ein Unbekannter ist am Freitag in den Abendstunden in ein Mehrfamilienhaus in der Friedhofstraße eingebrochen. Zwischen 17.25 Uhr und 23.20 Uhr verschaffte sich der Täter über einen Balkon gewaltsam Zutritt zu den Räumen einer Wohnung, die er anschließend durchsuchte. Ob er dabei etwas entwendete, ist gegenwärtig noch nicht bekannt.
Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Friedhofstraße beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwenningen zu melden.
Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren - für den Schwarzwald-Baar-Kreis unter der Telefonnummer 07721 / 601-253.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell