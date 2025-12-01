Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS- Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Gemeindehaus in der Staufenstraße (01.12.2025)

VS-Schwenningen (ots)

In der Nacht auf Montag ist ein Unbekannter in das Gemeindehaus der Evangelischen Pfingstgemeinde Maranata in der Staufenstraße eingebrochen. Gegen 02.30 Uhr drang der Täter über ein Fenster in das Gebäude ein. In den Innenräumen brach er sämtliche Schränke und Türen auf, ob er dabei schlussendlich auch etwas entwendete, ist bislang noch nicht bekannt.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Gemeindehauses beobachtet haben oder die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 8500-0 beim Revier Schwenningen zu melden.

