Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Einbruch in Bäckerei
Polizei sucht Hinweise

Rheinberg (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit vom 18.11.2025 (15:00 Uhr) bis zum 19.11.2025 (05:30 Uhr) in eine Bäckerei an der Kirchstraße eingebrochen.

Sie hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Unbekannten nahmen die Kasse sowie das darin gelagerte Münzgeld mit.

Einbruch und Diebstahl wurden am Morgen durch einen Mitarbeiter der Bäckerei entdeckt.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0.

BH/251119-0530

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

