PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in eine Bäckerei

Wesel (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 05:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam durch die Haupteingangstür in eine Bäckerei an der Hünxer Straße ein.

Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Spinde aufgebrochen.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld und verließen die Bäckerei wieder durch die Haupteingangstür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel aufgenommen.

EG/251118-0819

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren