Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in eine Bäckerei

Wesel (ots)

In der Zeit von Montagabend, 18:30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 05:30 Uhr, drangen bislang Unbekannte gewaltsam durch die Haupteingangstür in eine Bäckerei an der Hünxer Straße ein.

Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Spinde aufgebrochen.

Der oder die Täter entwendeten Bargeld und verließen die Bäckerei wieder durch die Haupteingangstür in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Zeugenhinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 0281 - 107 0 bei der Polizeiwache Nord in Wesel aufgenommen.

EG/251118-0819

