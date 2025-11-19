PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Drei Männer überfallen Discounter und erbeuten Geld

Hamminkeln (ots)

Hamminkeln Drei maskierte Männer haben gestern gegen 21:00 Uhr einen Lebensmittel-Discounter an der Ringenberger Straße überfallen.

Die Unbekannten betraten kurz vor Ladenschluss den Markt und forderten unter Vorhalt zweier Messer Geld. Sie hebelten unter anderem die Kassen im Markt auf und entnahmen den Kasseneinsatz. Während der Tat drohten sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Messern. Personen wurden nicht verletzt.

Mit dem erbeuteten Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die drei Personen können folgendermaßen beschrieben werden:

Person 1: Mann, ca. 23 Jahre alt, 170cm groß, schlanke Figur, braune Augen, maskiert mit einer schwarzen Stoffmaske, kürzerer, dünner, schwarzer Pullover.

Person 2: Mann, ca. 20-25 Jahre alt, 165 cm bis 170 cm groß, dicke Figur, Maskiert mit einer schwarzen Stoffmaske, dickere, schwarze Jacke mit Polstern.

Person 3: Mann, jünger als die anderen Personen, ca. 17 Jahre alt, Maskiert mit einer schwarzen Stoffmaske.

Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiwache Nord in Wesel, unter 0281/107-0.

BH/251118-2200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

