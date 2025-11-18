PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Moers (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 15.11.2025 gegen 10:00 Uhr, bis Montag, 17.11.2025 gegen 14:00 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Moerser Straße ein.

Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangen so in das Objekt. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und öffneten Schränke und Schubladen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld, sowie ein Tresor entwendet.

Zeugen, die im benannten Zeitraum verdächtige Feststellungen über Personen oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Süd in Moers, Tel.: 02841 / 1071, in Verbindung zu setzen.

/EG Ref.: 251117-1430

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

