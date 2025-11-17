Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Gemeinsamer Einsatz der Polizei und der Stadt Dinslaken

Dinslaken (ots)

Am Freitag, den 14.11.2025 wurde in Dinslaken-Lohberg ein gemeinsamer Schwerpunkteinsatz Verkehr zwischen Polizei und Stadt Dinslaken durchgeführt.

Bei dem Einsatz standen Geschwindigkeitsverstöße und Parkverstöße im Focus.

Die Stadt setzte ein Radarmessfahrzeug, einen Blitzer ohne Personal und Außendienstkräfte im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 00:00 Uhr ein. Durch die Polizei wurden Beamte der Polizeiwache Ost in Dinslaken und des Verkehrsdienstes eingesetzt.

Im Gesamtergebnis wurden 162 Geschwindigkeitsverstöße bilanziert und 276 Parkverstöße.

Durch die Polizei wurden 54 Verwarngelder erhoben und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In einem Fall ging es dabei um einen Betäubungsmittel-Verstoß. Unter anderem wurde ein Haftbefehl vollstreckt.

Ein Fahrzeugführer entzog sich der Kontrolle und es kam zum Unfall im weiteren Verlauf. Die Insassen des Wagens flüchteten. Ein ausführlicher Bericht zu diesem Unfall gibt es im Presseportal.

FM/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell