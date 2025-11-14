Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Täter flüchtig nach Diebstahl - Zeugensuche

Wesel (ots)

Heuten Morgen (14.11.2025) ereignete sich gegen 07:40 Uhr ein Diebstahl in einem Bürogebäude auf der Doelenstraße.

Eine unbekannte männliche Person betrat die geöffneten Büroräume und entwendete ein Mobiltelefon und einen Laptop von einem Schreibtisch.

Anschließend versuchte der Täter aus den Räumlichkeiten zu flüchten. Im Bereich der Eingangstür konnte er von einer 43- jährigen Mitarbeiterin festgehalten werden, woraufhin er den Laptop fallen ließ.

Die Weselerin versuchte dem Täter auch das Mobiltelefon wieder abzunehmen. Der Täter riss sich aber los und gab dabei das Mobiltelefon wieder frei.

Durch das Losreißen erlitt die 43- Jährige leichte Verletzungen.

Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Korbmacherstraße.

Dieser kann beschrieben werden als

- ca. 30- 35 Jahre alt - ca. 180- 185 cm groß - europäisches Erscheinungsbild - kurzrasierte blonde Haare - dunkelblaue Jacke mit hellblauen Applikationen - graue Hose - brauner Rucksack

Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord in Wesel, unter Tel.: 0281 / 107-0.

EG/251114-0800

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell