Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Voerde (ots)

Am 11.11.2025, gegen 07:35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 14- jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde.

Dieser kreuzte mit seinem Rad die Hindenburgstraße bei Grünlicht im Bereich des Fußgängerüberweges. Kommend von der Hugo-Müller-Straße wollte er seine Fahrt in Richtung Spellener Straße fortsetzen.

Die Fahrerin eines Pkw, die dem 14- Jährigen entgegenkam, bog von der Spellener Straße nach rechts auf die Hindenburgstraße ab.

Im Kreuzungsbereich stießen beide zusammen, wodurch der 14- Jährige zu Fall kam und sich leicht verletzte. Die Pkw-Fahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen des Jungen. Jedoch setzte sie ihre Fahrt kurz darauf fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Fahrerin kann beschrieben werden als ca. 170cm groß, dunkle Haare zum Dutt hochgesteckt und asiatisches Aussehen. Bei dem Pkw soll es sich um einen silbernen Mercedes handeln.

Hinter unbekannten Mercedes-Fahrerin soll sich eine weitere Pkw-Fahrerin befunden haben. Ihr Fahrzeug war rot mit einem schwarzen Streifen in der Mitte von der Motorhaube bis zum Kofferraum.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat bittet sowohl Zeugen, als auch die Fahrerin hinter dem silbernen Mercedes, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

EG/251113-0931

