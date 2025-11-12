Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Motorradfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Kamp-Lintfort (ots)

Am Mittwochmorgen (12.11.2025) kam es auf der Xantener Straße gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 18-jähriger Xantener schwere Verletzungen erlitt.

Der 18- Jährige befuhr mit seinem Leichtkraftrad die Xantener Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. Von der Einmündung Schluchtweg aus beabsichtigte eine 58- jährige Frau und ihre 18- jährige Beifahrerin, beide aus Rheurdt, nach links in Fahrtrichtung Alpen auf die Xantener Straße abzubiegen. Dabei übersah die 58- Jährige das heranfahrende Leichtkraftrad, wodurch es zum Zusammenstoß kam.

Der 18-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein vor Ort eingesetzter Rettungswagen brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die 58- Jährige und ihre 18- Jährige Beifahrerin blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Eingesetzte Polizeibeamte vor Ort leiteten den Verkehr an der Unfallstelle ab.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und Versorgung des Verletzten wurde die Xantener Straße zeitweilig voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell