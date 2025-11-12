Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannter raubt Seniorin Halskette - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025 sprach in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr ein bislang unbekannter Mann eine 89- jährige Frau aus Kamp-Lintfort an, die zu Fuß mit ihrem Rollator auf der Eupener Straße in Richtung Friedrichstraße unterwegs war.

Der Mann war ihr kurz vor der Kreuzung Eupener Straße/Friedrichstraße entgegengekommen. Er verwickelte die Seniorin zunächst in ein kurzes Gespräch infolgedessen der Mann ihr immer näher kam. Im weiteren Verlauf versuchte der Unbekannte ihr ihre Halskette vom Hals zu reißen. Die 89-Jährige versuchte noch, diese festzuhalten, woraufhin die Kette riss.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit der Kette fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Seniorin beschreibt den Mann wie folgt: - Ca. 175 cm groß - Kräftige Statur - Deutsch ohne Akzent - Dunkle Haare - Schwarze Mütze - Schwarze Jacke - Schwarze Hose - Schwarze Schuhe

Die Seniorin erlitt bei dem Versuch, die Kette festzuhalten, leichte Verletzungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich bei der Polizeiwache West im Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-9340 zu melden.

/cd Ref. 251111-1530

