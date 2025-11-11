Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Moers (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung am 23.10.205 an der Kreuzung Kirschenallee/ Römerstraße.

Gegen 23:00 Uhr befuhr ein grauer Seat Ibiza mit der Städtekennung "WI" (Wiesbaden) die Kirschenallee in Richtung Römerstraße. Im weiteren Verlauf fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Kirschenallee/ Römerstraße ein.

Ein anderer Pkw-Fahrer, der die Römerstraße zu diesem Zeitpunkt von links aus Richtung Bismarckstraße kommend in Richtung Homberger Straße befuhr, musste stark abbremsen und vermied so eine Kollision mit dem Seat im Kreuzungsbereich.

Das Verkehrskommissariat 1 aus Kamp-Lintfort bittet darum, dass sich der Pkw-Fahrer, der auf der Römerstraße gefährdet wurde, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel.: 02842 / 934-0 in Verbindung setzt.

Auch werden Zeugen sowie möglicherweise weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

/EG Ref.: 251024-0119

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell