Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1010) Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Seukendorf (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag (20.09.2025) auf Sonntag (21.09.2025), kam es im Umfeld der Kirchweih in Seukendorf (Lkrs. Fürth) zu einer Körperverletzung durch Unbekannte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 00:50 Uhr geriet ein 31-Jähriger im Bereich der Feuerwache in der Cadolzburger Straße, nahe der Seukendorfer Kirchweih, mit einer größeren Jugendgruppe in einen verbalen Streit. Als der 31-Jährige seinen Weg fortsetzen wollte und der Gruppe den Rücken zudrehte, erhielt er mutmaßlich durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit einer Glasflasche einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Geschädigte ging zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen, die eine stationäre Krankenhausbehandlung erforderlich machten.

Der 31-Jährige konnte keine genaue Personenbeschreibung abgeben. Die etwa 15-köpfige Jugendgruppe soll im Alter von 14 bis 17 Jahren gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Fürth führt die Ermittlungen zu dieser gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

