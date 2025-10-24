PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1010) Zeugenaufruf nach Körperverletzung - Die Kriminalpolizei sucht Zeugen

Seukendorf (ots)

Bereits in der Nacht von Samstag (20.09.2025) auf Sonntag (21.09.2025), kam es im Umfeld der Kirchweih in Seukendorf (Lkrs. Fürth) zu einer Körperverletzung durch Unbekannte. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Gegen 00:50 Uhr geriet ein 31-Jähriger im Bereich der Feuerwache in der Cadolzburger Straße, nahe der Seukendorfer Kirchweih, mit einer größeren Jugendgruppe in einen verbalen Streit. Als der 31-Jährige seinen Weg fortsetzen wollte und der Gruppe den Rücken zudrehte, erhielt er mutmaßlich durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit einer Glasflasche einen Schlag auf den Hinterkopf. Der Geschädigte ging zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen, die eine stationäre Krankenhausbehandlung erforderlich machten.

Der 31-Jährige konnte keine genaue Personenbeschreibung abgeben. Die etwa 15-köpfige Jugendgruppe soll im Alter von 14 bis 17 Jahren gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Fürth führt die Ermittlungen zu dieser gefährlichen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

