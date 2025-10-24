PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1009) Feuer in Bäckerei ausgebrochen

Erlangen (ots)

Am Freitagmorgen (24.10.2025) brach in der Backstube einer Bäckerei im Erlanger Angergebiet ein Brand aus, bei dem glücklicherweise keine Personen verletzt wurden. Es entstand hoher Sachschaden.

Gegen 05:40 Uhr wurden der Integrierten Leitstelle (ILS) Flammen in einer Bäckerei in der Äußeren Brucker Straße gemeldet. Während die alarmierten Kameraden der Hauptwache Erlangen und der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen-Stadt mit den Maßnahmen zur Brandbekämpfung begannen, sperrten mehrere Streifen der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt die Äußere Brucker Straße für den Fahrverkehr. Das Feuer konnte zwar rasch gelöscht werden, da die Einsatzkräfte jedoch im Zuge der Nachlöscharbeiten eine Zwischendecke entfernen mussten, dauern die Maßnahmen derzeit noch an. Aufgrund der starken Rauchentwicklung betrat die Feuerwehr eine über der Backstube liegende Wohnung und rettete daraus zwei Katzen.

Der verständigte Rettungsdienst untersuchte mehrere Mitarbeiter der Bäckerei. Dem aktuellen Stand nach erlitten die Personen keine Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen sechsstelligen Betrag. Im weiteren Verlauf übernimmt das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

