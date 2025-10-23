PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1008) Tödlicher Verkehrsunfall in Ipsheim

Bad Windsheim (ots)

Am heutigen Donnerstagabend (23.10.2025) ereignete sich in Ipsheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 79-jähriger Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Gegen 18:50 Uhr befuhr der Fahrer (39, ägyptisch) eines Opel Mokka die Staatsstraße 2252 in Richtung Bad Windsheim. Im Bereich der Mailheimer Steige geriet er am Ausgang einer leichten Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Opel Meriva. Der in dem Fahrzeug allein befindliche 79-jährige Fahrer (türkisch) wurde aus seinem Fahrzeug befreit und noch vor Ort reanimiert. Er erlag jedoch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der 39-jährige Fahrzeugführer wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim führten eine Unfallaufnahme durch. Hierbei wurden sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durch einen Sachverständigen unterstützt. Die Staatsstraße ist derzeit (Stand: 21:45 Uhr) im Zuge der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Erstellt durch: Janine Mendel

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

