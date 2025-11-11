PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfallflucht nach Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Kamp-Lintfort (ots)

Am 10.11.2025 kam es gegen 14:00 Uhr am Kreisverkehr Moerser Straße/ Innenstadtring, in Höhe des Einkaufszentrums EK3, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39- jährige Moerserin mit ihrem Pkw den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung Innenstadtring zu verlassen. Ein Radfahrer befuhr den Radweg des Kreisverkehrs in gleicher Richtung und beabsichtigte die Straße Innenstadtring zu queren. Die 39- Jährige stieß mit dem Radfahrer beim Abbiegevorgang zusammen. Der Radfahrer kam hierbei zu Fall.

Der Radfahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne Bekanntgabe seiner Personalien.

Am Pkw der Moerserin entstand Sachschaden.

Der beteiligte männliche Radfahrer wird als ca. 13 Jahre alt, 150cm groß und schlank beschrieben. Er soll braune lange Haare haben, war mit einem Kapuzenpullover bekleidet und mit einem weißen Fahrrad unterwegs.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

/EG Ref.: 251110-1400

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

