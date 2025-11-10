PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Flucht eines Pkw nach Kollision mit Fahrradfahrer

Moers (ots)

Bisherigen Erkenntnissen zufolge kam es am Mittwoch, den 05.11.25 um 07:45 Uhr auf der Oderstr. Höhe Hausnummer 47 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 9-jährigen Radfahrers und eines bislang unbekannten Pkw Fahrers. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 9- Jährige leichte Verletzungen.

Ein in Queraufstellung ausparkender, unbekannter schwarzer Pkw beabsichtigte auszuparken und kollidierte hierbei mit einem 9-jährigen Fahrradfahrer aus Moers, der sich hinter einem verkehrsbedingt haltenden Bus befand und die Oderstraße in Richtung Eicker Grund befuhr.

Der Fahrer des schwarzen Pkw gab dem Jungen zunächst per Handzeichen zu verstehen, dass dieser weiterfahren könne. Zeitgleich fuhr der Pkw-Fahrer dennoch aus der Parklücke und kollidierte mit dem hinteren Fahrradreifen des Radfahrers. Der Junge fuhr in Folge dessen gegen einen anderen unbekannten, geparkten Pkw (vermutlich blau) und stürzte.

Der schwarze Pkw-Fahrer flüchtete ohne die Art seiner Beteiligung und seine Personalien zu hinterlassen und sich um den Jungen zu kümmern.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun sowohl den geparkten, vermutlich blauen Pkw, der in Höhe der Hausnummer 47 abgestellt war, sowie den Pkw, der mit dem 9- Jährigen kollidiert ist.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 251105-0901

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

