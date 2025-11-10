Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugen gesucht nach Einbruch in Vereinsheim

Alpen (ots)

In der Zeit vom 06.11.2025, 21:00 Uhr, bis 07.11.2025, 07:45 Uhr, sind unbekannte Personen in das Vereinsheim und die Gaststätte eines Sportvereins an der Burgstraße eingebrochen.

Die Personen beschädigten ein Fenster und gelangten in die Räumlichkeiten.

Im Inneren sind mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchsucht werden.

Ob und welche Beute die Täter gemacht haben, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0 entgegen.

/eg (Ref.: 251107-0900)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell