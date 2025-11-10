PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Zeugen gesucht nach Einbruch in Vereinsheim

Alpen (ots)

In der Zeit vom 06.11.2025, 21:00 Uhr, bis 07.11.2025, 07:45 Uhr, sind unbekannte Personen in das Vereinsheim und die Gaststätte eines Sportvereins an der Burgstraße eingebrochen.

Die Personen beschädigten ein Fenster und gelangten in die Räumlichkeiten.

Im Inneren sind mehrere Räume gewaltsam geöffnet und durchsucht werden.

Ob und welche Beute die Täter gemacht haben, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0 entgegen.

/eg (Ref.: 251107-0900)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 10.11.2025 – 11:54

    POL-WES: Xanten - Mehrere Einbrüche in Lüttingen - Zeugen gesucht

    Xanten (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 06.11.2025, bis Samstag, 08.11.2025, kam es in der Xantener Ortslage Lüttingen zu insgesamt sechs Einbrüchen in Wohnhäuser. Die Unbekannten gelangten in den meisten Fällen über Terassentüren in die Wohnhäuser. Teilweise wurden die Glaseinsätze der Türen derart beschädigt, dass diese zu Bruch gingen. Es dürfte zu ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 11:20

    POL-WES: Moers - Täter flüchten bei Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

    Moers (ots) - Am Sonntag, den 09.11.2025, verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Einfamilienhaus auf dem Illbrucksweg. Der 68- jährige Bewohner des Hauses bemerkte bei seiner Rückkehr zum Haus, dass die Haustür lediglich angelehnt und nicht mehr ...

    mehr
  • 10.11.2025 – 10:22

    POL-WES: Sonsbeck - Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

    Sonsbeck (ots) - Am 09.11.2025 gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der 20- jährige Radfahrer aus Kevelaer befuhr mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Xantener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. Ein unbekannter Pkw- Fahrer beabsichtigte an der Kreuzung Xantener Straße/ Marienbaumer Straße von der Marienbaumer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren