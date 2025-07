POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand in einer Recycling Firma - Abschlussmeldung

Mannheim-Rheinau (ots) - Derzeit sind die Feuerwehr Mannheim und die Rettungsdienste in der Bergiusstraße in Mannheim im Einsatz. In einem Recyclingunternehmen ist es zu einem Brandausbruch im Schrottbereich gekommen. Die Hintergründe sind derzeit noch unklar. Eine Gefahr besteht derzeit nicht für die Bevölkerung. Dennoch kann es zu einer Geruchsbelästigung kommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim ...

