Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Sonsbeck (ots)

Am 09.11.2025 gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Der 20- jährige Radfahrer aus Kevelaer befuhr mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Xantener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. Ein unbekannter Pkw- Fahrer beabsichtigte an der Kreuzung Xantener Straße/ Marienbaumer Straße von der Marienbaumer Straße nach links auf die Xantener Straße in Richtung Xanten abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich touchierte der Pkw-Fahrer den 20- Jährigen am Hinterrad, so dass dieser zu Fall kam. Beim dem Sturz zog dieser sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Pkw- Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Der Fahrer kann als männlich, ca. 30- 35 Jahre alt und mit gepflegtem Vollbart, beschrieben werden.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen oder weißen Kombi mit ausländischem Kennzeichen.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

/EG Ref.: 251109-1730

