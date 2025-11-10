PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Zeugensuche nach Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw

Sonsbeck (ots)

Am 09.11.2025 gegen 17:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Der 20- jährige Radfahrer aus Kevelaer befuhr mit dem Fahrrad den Radweg entlang der Xantener Straße in Fahrtrichtung Sonsbeck. Ein unbekannter Pkw- Fahrer beabsichtigte an der Kreuzung Xantener Straße/ Marienbaumer Straße von der Marienbaumer Straße nach links auf die Xantener Straße in Richtung Xanten abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich touchierte der Pkw-Fahrer den 20- Jährigen am Hinterrad, so dass dieser zu Fall kam. Beim dem Sturz zog dieser sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Pkw- Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalls nachzukommen.

Der Fahrer kann als männlich, ca. 30- 35 Jahre alt und mit gepflegtem Vollbart, beschrieben werden.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen oder weißen Kombi mit ausländischem Kennzeichen.

Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

/EG Ref.: 251109-1730

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.11.2025 – 20:02

    POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin

    Neukirchen-Vluyn (ots) - Am 08.11.2025 um 13:20h kam es in Neukirchen-Vluyn auf der Straße Unterdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die 63-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn fuhr mit ihrem Fahrrad vom Vluyner-Platz in Richtung Unterdorf. Als sie auf die Straße Unterdorf einfahren wollte, kam es aus bisher ungeklärter ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 13:23

    POL-WES: Rheinberg - Unfall zwischen E-Scooter und Pkw - Zeugen gesucht

    Rheinberg (ots) - Die Kreispolizeibehörde Wesel erlangte Kenntnis darüber, dass sich am 29.10.2025 gegen 07:55 Uhr in Rheinberg ein Verkehrsunfall ereignete, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein derzeit unbekannter E-Scooterfahrer querte eine Ampelkreuzung an der Moerser Straße. Im Bereich der Kreuzung streifte diesen ein Pkw, so dass er stürzte. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren