Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Radfahrerin

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am 08.11.2025 um 13:20h kam es in Neukirchen-Vluyn auf der Straße Unterdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 63-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die 63-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn fuhr mit ihrem Fahrrad vom Vluyner-Platz in Richtung Unterdorf. Als sie auf die Straße Unterdorf einfahren wollte, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw, der von einer 73-jährigen Frau aus Neukirchen-Vluyn geführt wurde. Die 63-Jährige kam zu Fall, geriet unter den Pkw und wurde von diesem überrollt. Sie wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Klinik in Duisburg zugeführt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen.

