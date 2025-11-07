PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Präsenzeinsatz zur Bekämpfung der Bürgerbelastenden Kriminalität

Moers (ots)

Am Donnerstag führte die Kreispolizeibehörde Wesel unter Einbindung von Polizeibeamtinnen - und Beamten einer Einsatzhundertschaft sowie der Ordnungsbehörde zahlreiche Kontrollen im Stadtgebiet Moers zur Bekämpfung der Bürgerbelastenden Kriminalität durch.

Hierbei gingen die Beamten auch Hinweisen aus der Bevölkerung nach.

Im Rahmen des Einsatzes führten die Einsatzkräfte insgesamt 117 Personenkontrollen durch, leiteten ein Strafverfahren und zwei Verkehrsvergehensanzeigen ein, fertigten 3 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, erteilten 49 Verwarngelder und 2 Platzverweise.

Der Einsatz ist Teil der Bekämpfung der Bürgerbelastenden Kriminalität im Kreisgebiet und findet regelmäßig und unangekündigt statt.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

