Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Personen brechen in Feuerwehrgerätehaus ein und stehlen hydraulisches Werkzeug

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte Personen sind in der Zeit vom 06.11.25 (17:15 Uhr) bis zum 07.11.25 (08:30 Uhr) in ein Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Niep am Bruckschenweg eingebrochen.

Mit einem Kanaldeckel zerschlugen die Täter das Kunststoffglas eines Rolltores. Durch die entstandene Öffnung verschafften sich die Unbekannten Zugang zur Gerätehalle.

Hier brachten sie unter anderem Stahlspinde auf und durchsuchten die Schränke. Die Täter nahmen auch hydraulische Geräte, wie Rettungsschere und Spreizer mit.

Zum Abtransport der Geräte müssen die Täter wahrscheinlich ein Auto oder Lieferwagen genutzt haben, weil es sich dabei um keine handlichen Geräte handelt.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizeiwache Süd in Moers, unter Telefon 02841 /171-0.

BH/251107-0950

