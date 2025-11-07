POL-WES: Voerde - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Voerde (ots)
Am 06.11.2025 befuhr ein 61- jähriger Polizeibeamter der Kreispolizeibehörde Wesel mit seinem Dienstmotorrad die Dinslakener Straße in Richtung Voerde. Ein ihm entgegenkommender 20- jähriger Weseler beabsichtigte an der Kreuzung Dinslakener Straße/ Rahmstraße nach links in die Rahmstraße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge, wodurch der 61- Jährige zu Fall kam und leichte Verletzungen erlitt.
Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.
Der 20- jährige Pkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.
/EG
