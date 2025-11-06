PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Mehrere leicht Verletzte nach Zusammenstoß zwischen zwei Pkw auf Grünthalkreuzung

Alpen (ots)

Am Donnerstagmittag (06.11.2025) ereignete sich gegen 12:19 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw im Kreuzungsbereich der Xantener Straße/ Weseler Straße.

Eine 25- jährige Frau und ihr 52- jähriger Beifahrer aus Wesel befuhren die Weseler Straße aus Wesel kommend in Richtung Alpen. Eine 64- jährige Frau aus Rheinberg passierte aus Richtung Rheinberg kommend zeitgleich den Kreuzungsbereich in Richtung Xanten. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Fahrzeug der 64- Jährigen kam hierbei auf der Seite liegend zum Stehen.

Alle Personen erlitten jeweils leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur ärztlichen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser.

Eingesetzte Polizeibeamte vor Ort leiteten den Verkehr an der Unfallstelle ab. Die Fahrbahn der Xantener Straße in Richtung Xanten wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge zeitweise gesperrt.

Es kam zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Es erfolgte eine Abschleppung der Pkw.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

