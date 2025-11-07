Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Unfall zwischen E-Scooter und Pkw - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel erlangte Kenntnis darüber, dass sich am 29.10.2025 gegen 07:55 Uhr in Rheinberg ein Verkehrsunfall ereignete, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ein derzeit unbekannter E-Scooterfahrer querte eine Ampelkreuzung an der Moerser Straße. Im Bereich der Kreuzung streifte diesen ein Pkw, so dass er stürzte. Der E-Scooterfahrer erlitt bei dem Sturz leichte Verletzungen.

Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen.

Sowohl die beiden Unfallbeteiligten, als auch mögliche Zeugen, werden gebeten sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842/ 934-0, in Verbindung zu setzen.

/EG Ref.: 251101-1411

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell