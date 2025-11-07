Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 87-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

Dinslaken (ots)

Der vermisste 87-jährige Mann aus Dinslaken konnte heute Nachmittag wohlbehalten in Dinslaken angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Bitte löschen sie gespeicherte, geteilte oder gepostete Bilder von ihren Endgeräten und aus Chatgruppen und sozialen Netzwerken.

Wir bedanken uns für die schnelle Mithilfe und die Hinweise.

