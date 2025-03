POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Höhr-Grenzhausen (ots) - Zwischen Montag, dem 24.02.2025, und Mittwoch, dem 26.02.2025, wurde an einem in der Rheinstraße in Höhr-Grenzhausen geparkten Transporter das Schloss der Hecktüre aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Täter mehrere, teilweise hochwertige, Baumaschinen aus dem Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Für Zeugenhinweise melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache in Höhr-Grenzhausen unter der ...

