Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Täter flüchten bei Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenhinweise erbeten

Moers (ots)

Am Sonntag, den 09.11.2025, verschafften sich bislang unbekannte Tatverdächtige in der Zeit zwischen 18:15 Uhr und 18:45 Uhr durch Einschlagen einer Fensterscheibe Zutritt in ein Einfamilienhaus auf dem Illbrucksweg.

Der 68- jährige Bewohner des Hauses bemerkte bei seiner Rückkehr zum Haus, dass die Haustür lediglich angelehnt und nicht mehr verschlossen war und nahm mindestens zwei unterschiedliche Stimmen von Männern aus dem Hausinneren wahr.

Der 68- Jährige machte sich daraufhin lautstark bemerkbar, woraufhin die unbekannten Männer über ein angrenzendes Nachbargrundstück in Richtung Krefelder Straße flüchteten.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Bereich Illbrucksweg und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 251109-1845

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

