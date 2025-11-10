Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Mehrere Einbrüche in Lüttingen - Zeugen gesucht

Xanten (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.11.2025, bis Samstag, 08.11.2025, kam es in der Xantener Ortslage Lüttingen zu insgesamt sechs Einbrüchen in Wohnhäuser.

Die Unbekannten gelangten in den meisten Fällen über Terassentüren in die Wohnhäuser. Teilweise wurden die Glaseinsätze der Türen derart beschädigt, dass diese zu Bruch gingen. Es dürfte zu einer entsprechenden Geräuschentwicklung gekommen sein. Die Wohnräume sind im Anschluss durch die unbekannten Personen durchsucht worden.

Die Einbrüche ereigneten sich auf den Straßen Peldenhofweg, Pärdendyckweg, Am Blauen Stein, An der Nettkull und Fischerstraße.

Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter Tel.: 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät mit Blick auf die begonnene dunkle Jahreszeit:

- Schließen Sie Ihre Tür immer ab, wenn Sie Haus oder Wohnung verlassen. - Verschließen Sie Fenster-, Balkon- und Terrassentüren. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit. - Achten Sie auf Fremde am Haus oder Wohnumfeld. Sprechen Sie diese Personen direkt an.

Auch offene und gekippte Fenster, die Eingangstür, die nur ins Schloss gezogen ist oder der sorglose Umgang mit Schlüsseln sind für die Täter günstige Gelegenheiten.

Ein Einbruch hinterlässt nicht nur materielle Schäden. Oft wiegen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl oder auch psychische Folgen schwerer als der rein materielle Schaden.

In der Kreispolizeibehörde Wesel informiert das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz (KK KP/O) unter der Telefonnummer 0281-107 4420 über Möglichkeiten des Einbruchschutzes.

/EG Ref.: 251107-2200/ 251107-2000/ 251107-2045/ 251107-2115/ 251108-1815

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell