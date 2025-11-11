Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Derzeit noch unbekannte Tatverdächtige brachen am 10.11.2025 in der Zeit von 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Haarbeckstraße ein.

Die Täter gelangten über ein Fenster im Erdgeschoss in das Wohnhaus. Das Fenster wurde zuvor gewaltsam geöffnet und im Anschluss die Wohnräume durchsucht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 in Verbindung zu setzen.

/EG Ref.: 251110-1430

