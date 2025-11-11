Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Wohnhaus

Moers (ots)

Am Montag (10.11.2025) brachen bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen 16:45 Uhr und 20:15 Uhr in ein Wohnhaus auf der Straße Am Wolfsberg ein.

Nach dem gewaltsamen Öffnen der Terrassentür durchsuchten die Täter die Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind Schmuckstücke entwendet worden.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen im Bereich Am Wolfsberg und Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/EG Ref.: 251110-2052

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell