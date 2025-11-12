Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und zwei Leichtverletzten

Hünxe (ots)

Am Dienstagvormittag (11.11.2025) ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gahlener Straße Höhe Bühler Feldweg, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ein 63- jähriger Mann aus Hünxe befuhr die Gahlener Straße in Richtung Schermbeck. An der Straße Bühler Feldweg beabsichtigte der Hünxer nach links in den Bühler Feldweg abzubiegen, hielt hierfür aber verkehrsbedingt an, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen.

Ein hinter dem 63- Jährigen fahrender Lkw eines 62- jährigen Mannes aus Oberhausen fuhr hierbei auf das wartende Fahrzeug des Hünxers auf und schob dabei dessen Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo es mit dem entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen aus Kamp-Lintfort kollidierte.

Der 63- jährige Hünxer sowie der 49- jährige Kamp-Lintforter erlitten jeweils leichte Verletzungen, weswegen Rettungswagen sie in nahegelegene Krankenhäuser brachten.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeibeamte sperrten die Gahlener Straße für die Zeit der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzen zeitweise in beide Richtungen voll.

/cd

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell