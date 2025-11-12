PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und zwei Leichtverletzten

Hünxe (ots)

Am Dienstagvormittag (11.11.2025) ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gahlener Straße Höhe Bühler Feldweg, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ein 63- jähriger Mann aus Hünxe befuhr die Gahlener Straße in Richtung Schermbeck. An der Straße Bühler Feldweg beabsichtigte der Hünxer nach links in den Bühler Feldweg abzubiegen, hielt hierfür aber verkehrsbedingt an, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen.

Ein hinter dem 63- Jährigen fahrender Lkw eines 62- jährigen Mannes aus Oberhausen fuhr hierbei auf das wartende Fahrzeug des Hünxers auf und schob dabei dessen Fahrzeug in den Gegenverkehr, wo es mit dem entgegenkommenden Pkw eines 49-jährigen aus Kamp-Lintfort kollidierte.

Der 63- jährige Hünxer sowie der 49- jährige Kamp-Lintforter erlitten jeweils leichte Verletzungen, weswegen Rettungswagen sie in nahegelegene Krankenhäuser brachten.

Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizeibeamte sperrten die Gahlener Straße für die Zeit der Unfallaufnahme und Versorgung der Verletzen zeitweise in beide Richtungen voll.

/cd

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:07

    POL-WES: Moers - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Moers (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung am 23.10.205 an der Kreuzung Kirschenallee/ Römerstraße. Gegen 23:00 Uhr befuhr ein grauer Seat Ibiza mit der Städtekennung "WI" (Wiesbaden) die Kirschenallee in Richtung Römerstraße. Im weiteren Verlauf fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Kirschenallee/ ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:04

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfallflucht nach Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

    Kamp-Lintfort (ots) - Am 10.11.2025 kam es gegen 14:00 Uhr am Kreisverkehr Moerser Straße/ Innenstadtring, in Höhe des Einkaufszentrums EK3, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 39- jährige Moerserin mit ihrem Pkw den Kreisverkehr und beabsichtigte diesen in Fahrtrichtung Innenstadtring zu verlassen. Ein Radfahrer befuhr den ...

    mehr
