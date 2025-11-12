PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Senioren werden Opfer von Trickbetrügern

Rheinberg (ots)

Am Dienstag (11.11.) verschafften sich zwei unbekannte Männer unter dem Vorwand, die Wasseruhr ablesen zu wollen, Zutritt in die Wohnung eines 80- jährigen Mannes und seiner 78- jährigen Ehefrau auf der Straße Am Fullacker.

Die falschen Wasserwerker hielten sich etwa eine halbe Stunde, von 15 Uhr bis 15:30 Uhr in der Wohnung des Ehepaars auf.

Erst im Nachhinein fiel dem Ehepaar auf, dass u. a. eine Geldbörse entwendet wurde.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Personen werden als männlich, ca. 30-35 Jahre und mit schlanker Statur beschrieben.

Die erste Person soll zudem etwa 175 cm groß sein, mittellange schwarze Haare haben und mit blauer Arbeitsbekleidung ausgestattet gewesen sein. Auffällig bei diesem Mann soll seine humpelnde Gehweise gewesen sein. Er führte eine Gehhilfe mit.

Die zweite Person soll etwas kleiner, ca. 170 cm groß, mit dunkelblonden Haaren und bekleidet mit einem beigen Pullover gewesen sein.

Wem sind Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung passt und wer kann Hinweise zu ihnen geben? Ggf. haben die Männer auch an anderen Haustüren geklingelt.

Wer ebenfalls betroffen ist oder wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-9340 zu wenden.

/cd Ref. 251112-0055

Tipps der Polizei zum Schutz vor falschen Handwerkern:

   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder und ziehen Sie 
     eine Vertrauensperson hinzu.
   - Lassen Sie nur Mitarbeitende von Handwerksbetrieben oder der 
     Hausverwaltung in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben 
     oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das 
     gleiche gilt für vermeintliches Personal der Stadtwerke.
   - Schauen Sie sich Besuchende vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie Unbekannten
     nur bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis 
     und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen
     Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. 
     Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe und zögern Sie nicht, wenn Sie verdächtige Fremde im Gebäude beobachten, die Polizei unter der Notrufnummer Tel. 110 zu verständigen.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 12.11.2025 – 11:40

    POL-WES: Hünxe - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und zwei Leichtverletzten

    Hünxe (ots) - Am Dienstagvormittag (11.11.2025) ereignete sich gegen 09:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Gahlener Straße Höhe Bühler Feldweg, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 63- jähriger Mann aus Hünxe befuhr die Gahlener Straße in Richtung Schermbeck. An der Straße Bühler Feldweg beabsichtigte der Hünxer nach links in den Bühler ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 11:07

    POL-WES: Moers - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Moers (ots) - Das Verkehrskommissariat 1 sucht Zeugen nach einer Straßenverkehrsgefährdung am 23.10.205 an der Kreuzung Kirschenallee/ Römerstraße. Gegen 23:00 Uhr befuhr ein grauer Seat Ibiza mit der Städtekennung "WI" (Wiesbaden) die Kirschenallee in Richtung Römerstraße. Im weiteren Verlauf fuhr er bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich Kirschenallee/ ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren