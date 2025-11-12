PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WES: Alpen - Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Polizei bittet um Hinweise

Alpen (ots)

Am Dienstag, den 11.11.2025 verschafften sich mindestens zwei bislang unbekannte Personen gegen 18:20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus auf der Rheinberger Straße.

Die Tatverdächtigen gelangten durch das Einschlagen einer Fensterscheibe auf der Rückseite des Hauses in das Gebäude, durchsuchten es und entwendeten hieraus einen weiß-beigen Möbeltresor.

Von den Personen, die das Haus betraten, soll mindestens eine ein Mann gewesen sein. Beide werden als dunkel gekleidet beschrieben und der unbekannte Mann soll zudem helle Socken, schwarze Handschuhe und ein schwarzes Tuch im Gesicht getragen haben.

Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen übernahm, sucht Zeugen, die im Bereich der Rheinberger Straße verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-9340 entgegen.

/cd Ref. 251111-2300

