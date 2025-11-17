POL-WES: Moers - Brandursache geklärt - wahrscheinlich technischer Defekt
Moers (ots)
Die Brandermittler der Polizei gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Brandursache in einem Mehrfamilienhaus an der Mercatorstraße aus.
Am 06.11.25 gegen 13:00 Uhr brach der Brand in einer am Gebäude gelegenen Hütte (Carport) aus. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.
BH/
