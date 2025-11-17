PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Brandursache geklärt - wahrscheinlich technischer Defekt

Moers (ots)

Die Brandermittler der Polizei gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Brandursache in einem Mehrfamilienhaus an der Mercatorstraße aus.

Am 06.11.25 gegen 13:00 Uhr brach der Brand in einer am Gebäude gelegenen Hütte (Carport) aus. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt.

BH/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

