Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Zwei unbekannte Personen entziehen sich einer Fahrzeugkontrolle

Dinslaken (ots)

Zwei unbekannte Personen haben sich mit einem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle entzogen, sind gegen einen Bordstein gefahren und anschließend geflüchtet.

Am Freitag (14.11.25) gegen 21:45 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in einer Anliegerstraße (Zum Fischerbusch) ein Fahrzeug anhalten und kontrollieren.

Als der Fahrer des Autos die Beamten bemerkte, wendete er und entfernte sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Im Bereich Zum Fischerbusch / Industriestraße stellten die Beamten gegen 21:50 Uhr den BMW (Mietwagen) fest.

In einem Abbiegevorgang war er nach links von der Fahrbahn abgekommen. Beim Überfahren eines Bordsteins wurde die Achse des Pkw so stark beschädigt, dass der Wagen nicht mehr fahrbereit war. Die Fahrertür war geöffnet. Zwei Personen flüchteten zu Fuß in den dortigen Park. Sie konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Ein Fußgänger, der sich nur etwa einen Meter neben dem Wagen auf dem Gehweg befand, wurde durch den unbekannten Fahrer gefährdet, als dieser auf den Gehweg fuhr.

Die Polizei stellte den Wagen und ein Handy im Auto sicher. Die Ermittlungen der Polizei dauern an!

BH/

