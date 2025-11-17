PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht zwei Jugendliche als Zeugen nach Unfallflucht

Voerde (ots)

Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes beobachtet haben.

Am Samstag (15.11.25) gegen 20:10 Uhr hatte ein Mann seinen silberfarbenen Toyota Corolla auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Friedrichsfelder Straße abgestellt. Als er gegen 20:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, sprachen ihn zwei Jugendliche an.

Sie hatten beobachtet, dass ein brauner Ford Focus beim Rangieren mit dem Heck gegen das Auto des Mannes gefahren ist. Die Jugendlichen hatten ein lautes Geräusch wahrgenommen und das Fahrzeug des Mannes habe gewackelt.

Die Polizei sucht nun die beiden Jugendlichen sowie weitere Zeugen des Unfalls.

Hinweis bitte an die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0.

BH/251115-2117

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

