Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Radfahrer nach Unfallflucht

Moers (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf einen Fahrradfahrer, der am Samstag (15.11.25)gegen 14:00 Uhr auf dem Ostring unterwegs war.

Eine 76-jährige Frau aus Moers hat bei der Polizei folgendes angezeigt: Sie war an diesem Tag mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg am Königssee unterwegs.

Dort kam ihr der gesuchte Radfahrer entgegen. Er kam aus Richtung Neuer Wall und fuhr in Richtung Ostring/Sparkasse.

Der Unbekannte soll auf die Fahrspur der Frau gegengekommen sein, sodass sie ausweichen musste, ihren Lenker verriss und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Gesucht wird ein ca. 40 Jahre alter Mann, der insgesamt dunkel gekleidet war.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 251117-1819

