Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Radfahrer nach Unfallflucht

Moers (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf einen Fahrradfahrer, der am Samstag (15.11.25)gegen 14:00 Uhr auf dem Ostring unterwegs war.

Eine 76-jährige Frau aus Moers hat bei der Polizei folgendes angezeigt: Sie war an diesem Tag mit ihrem Fahrrad auf dem Fuß- und Radweg am Königssee unterwegs.

Dort kam ihr der gesuchte Radfahrer entgegen. Er kam aus Richtung Neuer Wall und fuhr in Richtung Ostring/Sparkasse.

Der Unbekannte soll auf die Fahrspur der Frau gegengekommen sein, sodass sie ausweichen musste, ihren Lenker verriss und stürzte. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

Gesucht wird ein ca. 40 Jahre alter Mann, der insgesamt dunkel gekleidet war.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter, Tel.: 02841 / 171-0.

BH/ 251117-1819

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

  • 18.11.2025 – 11:31

    POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw

    Voerde (ots) - In der Zeit vom 17.11.2025, 19:30 Uhr, bis 18.11.2025, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw von einem Stellplatz hinter einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße. Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Dodge Ram Pick-Up mit dem amtlichen Kennzeichen WES-ZZ401. Der Pkw verfügt über ein Keyless-Go-System. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben ...

    mehr
  • 18.11.2025 – 07:36

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Moers (ots) - Im Zeitraum von Samstag, 15.11.2025 gegen 10:00 Uhr, bis Montag, 17.11.2025 gegen 14:00 Uhr, brachen unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus auf der Moerser Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Terrassentür und gelangen so in das Objekt. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und öffneten Schränke und Schubladen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Bargeld, sowie ein Tresor ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 12:18

    POL-WES: Voerde - Polizei sucht zwei Jugendliche als Zeugen nach Unfallflucht

    Voerde (ots) - Die Polizei sucht zwei Jugendliche, die eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarktes beobachtet haben. Am Samstag (15.11.25) gegen 20:10 Uhr hatte ein Mann seinen silberfarbenen Toyota Corolla auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Friedrichsfelder Straße abgestellt. Als er gegen 20:25 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, ...

    mehr
