Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw

Voerde (ots)

In der Zeit vom 17.11.2025, 19:30 Uhr, bis 18.11.2025, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw von einem Stellplatz hinter einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Dodge Ram Pick-Up mit dem amtlichen Kennzeichen WES-ZZ401. Der Pkw verfügt über ein Keyless-Go-System.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.

EG/Ref.: 251118-0712

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell