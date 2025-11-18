POL-WES: Voerde - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Pkw
Voerde (ots)
In der Zeit vom 17.11.2025, 19:30 Uhr, bis 18.11.2025, 06:30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen einen Pkw von einem Stellplatz hinter einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße.
Bei dem Pkw handelt es sich um einen schwarzen Dodge Ram Pick-Up mit dem amtlichen Kennzeichen WES-ZZ401. Der Pkw verfügt über ein Keyless-Go-System.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 zu melden.
EG/Ref.: 251118-0712
