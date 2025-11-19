Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Gemeinsame Pressemitteilung der Gemeinde Schermbeck und der Kreispolizeibehörde Wesel/ Einrichtung einer Ordnungspartnerschaft

Schermbeck (ots)

Die Kreispolizeibehörde Wesel und das Ordnungsamt der Gemeinde Schermbeck haben eine Ordnungspartnerschaft vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirksdienst der Polizei und dem Ordnungsamt weiter zu intensivieren und so das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Mit der Einrichtung der Ordnungspartnerschaft werden regelmäßige gemeinsame Streifengänge, ein enger Informationsaustausch sowie abgestimmte Maßnahmen bei ordnungsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Themen vereinbart. Damit soll ein schnelleres und koordiniertes Handeln bei Problemlagen im öffentlichen Raum ermöglicht werden.

Gleichzeitig stellt die Gemeinde Schermbeck ihren neu eingerichteten und besetzen kommunalen Ordnungsdienst (KOD) vor. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KOD sind künftig regelmäßig im Gemeindegebiet unterwegs, um für Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit zu sorgen. Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem die Überwachung des ruhenden Verkehrs, präventive Präsenz in öffentlichen Anlagen sowie die Ansprache bei Verstößen gegen kommunale Vorschriften wie z.B. die Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Gemeinde Schermbeck.

Mit der neuen Ordnungspartnerschaft und dem aktiven Einsatz des kommunalen Ordnungsdienstes stärkt die Gemeinde Schermbeck ihre Präsenz im öffentlichen Raum und setzt auf Partnerschaft, Prävention und Bürgernähe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell